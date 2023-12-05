Yerlikaya'dan ilk 180 gün verileri: 82 bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar, Kaçakçılık, Asayiş, Kadına Şiddet, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren son 180 günlük verileri açıkladı.

Ankara'da basın açıklaması yapan Yerlikaya "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi" bilgisini paylaştı.

59 BİN NARKOTİK SORGULAMASI

+ Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı.

+ Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.

TİKTOK'TA BİN 332 HESABA MERCEK

+ 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 15 bin 280 kişi tutuklandı.

+ Çocuk istismarı suçuna yönelik 431 operasyon yapıldı. 66 kişi tutuklandı. TikTok üzerinden bin 332 hesap tespit edildi. 13'ü tutuklandı, 14'ü şahıs sınır dışı edildi. 612 hesap ile ilgili işlemler devam ediyor.



+ Tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı.

98 BİNDEN FAZLA KADINA ŞİDDET OLAYI

+ Kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti.

Kaynak: SÖZCÜ