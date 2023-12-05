Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabı, Atabey Çiçek'in vefat eden babası Remzi Çiçek için taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Futbolcumuz Atabey Çiçek’in babası Remzi Çiçek’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Remzi Çiçek’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
05 Ara 2023 - 11:01- Asayiş Güncelleme:
Kocaelispor oyuncusunun acı günü
Kocaelispor oyuncusu Atabey Çiçek'in babası Remzi Çiçek hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.