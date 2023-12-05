Kocaelispor oyuncusunun acı günü

Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabı, Atabey Çiçek'in vefat eden babası Remzi Çiçek için taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Futbolcumuz Atabey Çiçek’in babası Remzi Çiçek’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Remzi Çiçek’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.