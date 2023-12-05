CHP'li Arduç, 92 milyon TL'lik Fuar Merkezi'ni hatırlattı: "Millet geçim derdinde, AKP rant derdinde"

Geçtiğimiz Senelerde Kar Yağışı nedeniyle çatısının bir bölümünde çökme yaşanan İntertek Fuar Alanını gerekli incelemeler dahi yapılmadan yıkımını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sonra yeni fuar merkezi için Cengiz Topel Havalanı yanındaki bir araziyi yeni fuar merkezi yapmak için 92 Milyon TL’ ye satın almıştı. Yeni Fuar merkeziyle ilgili proje açıklayan Tahir Büyükakın, yeni yapılacak Fuar merkezinin yaklaşık 1 milyar TL’ ye mâl olacağını ve içinde otel ve yaşam alanları olacağını söylemiş 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtmişti. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Fuar Merkezini gündeme getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakkın’a 92 Milyon TL’ ye satın alınan Fuar Merkezi yerinde yeller estiğini 1 yılda bitirileceği söylenen projeyle ilgili henüz bir adım atılmadığı, İnterteks Fuar Alanının yıkılarak milyonlarca liranın çöpe atıldığını iddia etti.

MİLLET GEÇİM DERDİNDE AKP RANT DERDİNDE

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç Büyükşehir Belediye’sinin Geçtiğimiz aylarda yıktığı interteks Fuar Alanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arduç, millet darboğazda geçim sıkıntısı yaşarken varolan bir yapıyı güçlendirme yerine çöpe atıp böylesine bir savurganlığa daha şahit olmak herhalde sadece Akp belediyeciliğinde olurdu” dedi. Yapımı 99 yılında fuar merkezinin deprem zamanı lojistik merkezi olarak da kullanıldığına değinen Arduç, Kentimizde bir deprem gerçeği varken Başiskele, İzmit arasında her yere hızlı bir şekilde ulaşım sağlanması adına stratejik bir alana sahip olan İnterteks Fuar Alanının yıkılmasını yöneticilerin beceriksizliğidir." dedi. Arduç'un açıklaması şu şekilde:

"AKP’ li yöneticilerin gözünü rant bürümüş, Memlekette bu kadar sıkıntı varken özellikle işçi kenti Kocaeli’de vatandaşlarımız asgari ücret altında eziliyorken elde olan kaynakları vatandaşın yararına kullanmak yerine savurmak mevcut olanı onarmak yerine yıkıp şehrin uzak bir noktasına milyarlarca lira yatırım yapmaya çalışmak olsa olsa AKP Belediyeceğinde olurdu, Geçtiğimiz yıllarda Cengiz Topel Havalanı içinde milyonlarca yatırım yaptılar, havaalanının geldiği nokta ortada bügün 89 Personeliyle kaderine terk edilmiş, uçak dahi kalkmayan bir alana döndü, ilerde inşa edecekleri fuar merkezinide kaderine terk edecekler. Büyükşehir Belediyesinde mutlu bir azınlık için çalışmalar güz kesmeden devam ediyor, Kocaeli Akp’ nin elinde ziyan olup gidiyor! 92 Milyon TL’ lik Savurganlık.Alın size Akp belediyeciliği,Çatısının bir bölümünde çökme yaşandı diye koskoca Çelik konstrüksiyon bir yapıyı çöpe atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sonra fuar merkezi yapacağız diye Kartepe’ den 321 bin m2 araziye 92 milyon tl vererek satın aldı.Yıllar önce milyonlarca lira para harcayarak uçak uçmasına engel olmasın diye piste yakın tepeleri ortadan kaldıran Büyükşehir, bugün 89 personeliyle kaderine terkedilmiş, son zamanlarda uçak dahi uçmayan Cengin Topel havaalanının yakınında bir araziye tam 92 milyon tl nakit parayla 321 bin m2 araziyi satın aldı. Tabi yarın şu yalanlara şahit olacaksınız ‘’biz burayı canlandırmak için fuar merkezini buraya inşaa edeceğiz’’ diyecekler Cengiz Topel içinde öyle demişlerdi ama bugün gelinen nokta ortada.Şaka gibi ama maalesef gerçek, millet darboğazda geçim sıkıntısı yaşarken varolan bir yapıyı güçlendirme yerine çöpe atıp böylesine bir savurganlığa daha şahit olmak herhalde sadece Akp belediyeciliğinde olurdu.Yine mutlu bir azınlık için çalışmalar güz kesmeden devam ediyor, Kocaeli Akp’ nin elinde ziyan olup gidiyor!