Kocaelispor oyuncusu Atabey Çiçek'in babası Remzi Çiçek 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Atabey Çiçek sevenlerine şu sözlerle duyurdu “Seni çok seviyorum canım babam. Şu hayattaki en iyi arkadaşım sendin”
- Spor
Atabey Çiçek'in paylaşımı duygulandırdı
Kocaelispor oyuncusu Atabey Çiçek'in babası Remzi Çiçek hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.