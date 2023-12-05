Atabey Çiçek'in paylaşımı duygulandırdı

Kocaelispor oyuncusu Atabey Çiçek'in babası Remzi Çiçek 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Atabey Çiçek sevenlerine şu sözlerle duyurdu “Seni çok seviyorum canım babam. Şu hayattaki en iyi arkadaşım sendin”