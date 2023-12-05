- Spor

Atabey Çiçek'in paylaşımı duygulandırdı

Kocaelispor oyuncusu Atabey Çiçek'in babası Remzi Çiçek hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı

Cihat Polat
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05 Ara 2023 - 11:09 - Spor

Muhabir  Cihat Polat

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