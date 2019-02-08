Darıca Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan halk ekmek bayisi, geçtiğimiz günlerde 2 kez camı kırarak içeri giren hırsızlar tarafından soyuldu. İlk hırsızlık olayında 86 TL çalınan halk ekmek bayisi, camı yenilendikten kısa süre sonra yeniden hırsızların hedefi oldu. İkinci kez camı kırıp içeri giren hırsız ya da hırsızlar, Özkaya'nın bir paket sigarasını alıp, kaçtı. Osman Özkaya da ikinci kez yenilettiği cama 'Para yok, hiçbir şey yok, camı kırmayın' yazılı bir not yazdı. Özkaya, "Bir seferinde camı kırdılar, içeride 86 TL para vardı onu aldılar. İkinci defa camı kırdıklarında ise bir paket sigaramı aldılar. Polisi çağırdım. Polis geldi, parmak izi aldıktan sonra gitti. Ondan sonra ben de cama uyarı yazısı yazdım" dedi.
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Hırsızlara, 'Para yok, camı kırmayın' notu
Darıca ilçesinde, 2 kez camı kırılarak soyulan halk ekmek bayisinin sahibi Osman Özkaya, çareyi, cama 'Para yok, hiçbir şey yok, camı kırmayın' yazılı not yazmakta buldu.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - vatandaşın mal güvenliğinin geldiği durum , çaresizlik hırsıza rica etmek zorunda bırakmış.
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