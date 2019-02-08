İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan iki ayrı evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu A.T. (31), S.M. (37), D.K. (33), D.A. (35), N.X. (37) ve R.M. (34) isimli hayat kadınları ile fuhuşa aracılık yaptıkları öne sürülen F.K. (62), oğlu H.K. (37), A.K. (74) ve Özbekistan uyruklu O.E. (35) isimli kadın gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğünde götürülen Özbekistan uyruklu hayat kadınları işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken evleri baba F.K. ile oğlu H.K.’nin kiraladığı, Özbekistan uyruklu O.E.’nin ise hayat kadınlarını iş bulma vaadi ile Türkiye’ye getirdiği öğrenildi. Gözaltında bulunan 4 kişi fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlamaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN