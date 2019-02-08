Alınan bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan iki ayrı evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu A.T. (31), S.M. (37), D.K. (33), D.A. (35), N.X. (37) ve R.M. (34) isimli hayat kadınları ile fuhuşa aracılık yaptıkları öne sürülen F.K. (62), oğlu H.K. (37), A.K. (74) ve Özbekistan uyruklu O.E. (35) isimli kadın gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğünde götürülen Özbekistan uyruklu hayat kadınları işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken evleri baba F.K. ile oğlu H.K.’nin kiraladığı, Özbekistan uyruklu O.E.’nin ise hayat kadınlarını iş bulma vaadi ile Türkiye’ye getirdiği öğrenildi. Gözaltında bulunan 4 kişi fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlamaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:56 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:26 TSİ
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan 2 ayrı evde düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında “dede” lakaplı 74 yaşındaki yaşlı adamın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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Bugün 11:56 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - hemen salıverirlerse bu iş önlenemez
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