İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, İzmit Belediyesi ekiplerinin tüm engellemelere rağmen çalışmalarını sürdüğünü ifade eden paylaşımda bulundu. Ercan Umutlu paylaşımında “Günaydın, siz engellemeye çalışsanız da, biz hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak Alikahya Atatürk Mahallesi Hulusi Kentmen Caddesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Semerkand Caddesi ve Alikahya Karadenizliler Mahallesi Hekim Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların fotoğraflarına yer verdi.
- Siyaset
Ercan Umutlu: Engellemeye çalışsanız da hizmet etmeye devam edeceğiz
İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda engellemelere rağmen İzmit Belediyesinin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.