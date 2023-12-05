Ercan Umutlu: Engellemeye çalışsanız da hizmet etmeye devam edeceğiz

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, İzmit Belediyesi ekiplerinin tüm engellemelere rağmen çalışmalarını sürdüğünü ifade eden paylaşımda bulundu. Ercan Umutlu paylaşımında “Günaydın, siz engellemeye çalışsanız da, biz hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak Alikahya Atatürk Mahallesi Hulusi Kentmen Caddesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Semerkand Caddesi ve Alikahya Karadenizliler Mahallesi Hekim Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların fotoğraflarına yer verdi.