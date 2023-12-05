Ulaş Yıldız, CHP İzmit'e aday

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, Özko Alüminyum'un sahibi ve eski Kocaelispor Yöneticisi Ulaş Yıldız bugün CHP İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Yıldız, CHP İzmit İlçe binasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a dosyasını teslim etti.

“ÇOK İDDİALIYIZ”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “İyi ki geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz büyüyor. Destek vermeniz çok önemli. Ciddi bir seçim sürecine giriyoruz. Bizim 31’inden sonra İzmit’te çoğunluğu sağlayan bir ekip olmamız gerekiyor. Bu konuda çok iddialı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HEDEF DAR OLMAMALI”

İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Ulaş Yıldız, “Heyecan dolu bir gün. İnsanın hayatında dönüm noktaları vardır bugün de bizim için böyle bir gün. Benim gençliğim çocukluğum bu sokaklarda geçti. Şu anda bulunduğumuz noktada geçmişten de gelen geleneklerle bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı değişim hareketine katkı sağlamak istedim. Bugüne kadar hep anlatan eleştiren taraftaydım bugün de olumlu eleştirilerimi nasıl hayata geçiririm diye düşündüm ve bugün buradayım. Herkese teşekkür ediyorum. Bir hedef dar çerçevede olmamalı. Bahsedilen şehri daha büyük be geniş yarınlara ulaştırmak için Büyükşehir’de de çalışmalarımız olmalı.

“MADDİ MANEVİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Ben kendimin kabul görüleceğini düşünüyorum. Olumlu bir seyir izleyeceğini düşünüyorum bu kararımın. Bunu nasıl kullanırız diye düşündüm ve yola çıktım. Dün olduğu gibi yarın da bu partinin çatısı altında maddi manevi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyasette hep bir algı vardır belli çevreler istenir gibi ama bunun böyle olmadığını gördük. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Partimde göz önünde bulunur biri olmasam da elimden katkıyı sağlamaya çalıştım. Genciz heyecanlıyız heyecanımızı büyüterek devam edeceğiz hep birlikte” ifadelerini kullandı.