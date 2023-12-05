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Marmara depremi için korkutan uyarı: Kocaeli’yi de etkileyecek

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Gözler olası Marmara depremine çevrilirken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul özelinde hazırlığın yetmeyeceğini ve civar illerin de hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekti. Sözbilir, Marmara'ya kıyısı olan Kocaeli dahil 7 ilin de etkileyeceğini vurguladı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Marmara depremi için korkutan uyarı: Kocaeli’yi de etkileyecek mask

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'nin fay hatları üzerinde bulunan bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı. Marmara Denizi'nde deprem beklendiğini belirten Sözbilir, olası depremin Marmara'ya kıyısı olan 7 ili de etkileyeceğini vurguladı. İstanbul'da alınacak önlemlerin benzerlerinin diğer illerde de alınması gerektiğine dikkati çeken Sözbilir, "Sadece İstanbul'u depreme hazırlarsak diğer illerdeki insanlar can ve mal kayıpları yaşar dolayısıyla Marmara'ya komşu tüm illerde bu seferberliği yürütmek gerekiyor." dedi. Sözbilir, İstanbul'da ve evresindeki illerde milyonlarca insanın yaşadığını ve olası bir depremin ağır sonuçlar doğurmaması için ciddi tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

"ÖNLEMLERİ HIZLANDIRMAK GEREKLİ"

Yapıların depreme dirençli hale getirilmesinin can ve mal kayıplarını azaltacağını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:
"Gerek AFAD gerekse valilik ve belediyeler gereken çalışmaları yapıyorlar' diye düşünüyorum. O çalışmalar çoğunlukla yapıların sağlamlığı açısından değerlendirilmeli. İstanbul'un aslında her tarafı riskli değil. Bir şehir dağlık ve tepelik alanlardan oluşuyorsa orada yıkım daha az olur. Çünkü altında sağlam kaya vardır, binası da belli ölçeklerde iyiyse yıkım daha düşük olacaktır.

Ancak İstanbul'un deniz seviyesine yakın kesimleri, Avcılar ve Küçükçekmece gibi yerler daha çok etkilenecek. Bu yerlerde eğer yapı-zemin etkileşimine bağlı olarak gereken önlemler alınmamışsa orada ciddi hasar olacaktır. İstanbul'da 2003 yılında deprem master planları yapıldı. Arkasından ona bağlı olarak mikro bölgeleme çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı. Kurumlar ve vatandaşlar ellerinden gelen katkıyı vermeye çalışıyor, bunu hızlandırmak lazım. Mademki fayın deprem üretme zamanı gelmiş, bu her an olabilir anlamına geliyor. Ona göre de her türlü önlemi hızlandırmak gerekiyor." Yani kısacası hepimizin başı büyük dertte. Sahilde oturanların acil önlem planına dahil edilmesi gerekiyor.

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05 Ara 2023 - 13:40 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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eroldemirbek - kocaeli de fazla etkisi olmaz. biz esas depremi atlattık. HALKIN SORUNU ENFLASYON MAAŞLARIN DÜŞÜKLÜĞÜ , YOLSUZLUKLAR , YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN SERVETLER . gündem değiştirmeye destek vermeyelim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Aralık 14:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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