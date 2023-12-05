İzmit Belediyesi, engelli farkındalığına yönelik ödüllü satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle birçok farkındalık programına imza attı. Bu kapsamda Bursu Uluslararası Bilim Kültür Spor Engelliler ve Gençlik Kuruluşları Konfederasyonunun her yıl düzenlediği ödüllü satranç turnuvası bu yıl İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlendi. Görme engellilerin de yarıştığı satranç turnuvasına katılım yoğun oldu.
ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ
Uluslararası Bilim Kültür Spor Engelliler ve Gençlik Kuruluşları Konfederasyon, Küresel Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulüpleri Birliği, Değişim Engelliler Kulüpler Topluluğu ortaklığında gerçekleşen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.