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İzmit Belediyesi, engelli farkındalığına yönelik ödüllü satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde; Bursu Uluslararası Bilim Kültür Spor Engelliler ve Gençlik Kuruluşları Konfederasyonunun her yıl düzenlediği ödüllü satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı

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İzmit Belediyesi, engelli farkındalığına yönelik ödüllü satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı mask
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İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle birçok farkındalık programına imza attı. Bu kapsamda Bursu Uluslararası Bilim Kültür Spor Engelliler ve Gençlik Kuruluşları Konfederasyonunun her yıl düzenlediği ödüllü satranç turnuvası bu yıl İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlendi. Görme engellilerin de yarıştığı satranç turnuvasına katılım yoğun oldu

ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Uluslararası Bilim Kültür Spor Engelliler ve Gençlik Kuruluşları Konfederasyon, Küresel Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulüpleri Birliği, Değişim Engelliler Kulüpler Topluluğu ortaklığında gerçekleşen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
# İzmit belediyesi, oldu

05 Ara 2023 - 13:47 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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