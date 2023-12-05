İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'İBB adaylığı' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın-yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından gündemdeki gelişmelere dair soruları yanıtladı.

İBB adaylığı iddiaları sorulan Bakan Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil" yanıtı verdi.

" Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı ve olmayacaktır" diyen Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine hayatı zehretmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Zehir tacirlerinin gölge gibi takipçisi olduklarını bildiren Yerlikaya, "Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin rakamları paylaşan Bakan Yerlikaya, son 180 günde uyuşturucuya yönelik 132 bin 537 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, 6 bin 143 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Operasyonlarına aralıksız devam ettikleri bir başka alanın ise "tefeciler" olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 857 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 125'i tutuklandı, 148'i hakkında adli kontrol kararı alındı" bilgisini paylaştı.

Kaynak: SÖZCÜ