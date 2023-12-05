Evde Tek Başına yıldızından yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar geçse de eskimeyen ve özellikle de yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezi haline gelen Evde Tek Başına filminin yıldızları yeniden bir araya geldi. Bir zamanların çocuk yıldızı Macaulay Culkin, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olurken eski rol arkadaşı Catherine O'Hara da Culkin'i yalnız bırakmadı.

1990 yılında vizyona giren ve tüm dünyada popüler hale gelip adeta sinema tarihine adını kazıyan Evde Tek Başına yıldızı bir satırın o kadar 'korkunç' olduğunu söyledi ki bunu Macaulay Culkin'e söylemekte zorlandı Aktör, yeniden bir araya gelme sırasında "Bu kadar korkunç bir şey söylemeye dayanamadım" dedi

Catherine O'Hara, Noel filminin repliklerinden birini Macaulay Culkin'e söylerken zorlandığını açıkladı.Eski çocuk yıldızla yeniden bir araya gelen oyuncu, Culkin'in Kevin karakterinin annesi Kate McCallister'ı canlandırdı.

Annesi ceza olarak tavan arasında uyumaya gönderdiğinde, onu gecenin geri kalanında görmek istemediğini söylüyor ve Kevin şöyle yanıtlıyor: "Seni bir daha görmek istemiyorum."

Ve annesi de "Umarım bunu kastetmiyorsundur; yarın sabah uyandığında bir ailen olmasaydı çok üzülürdün" diye cevap verir. Ancak O'Hara'ya göre devam eden replikleri söylemek son derece zordu.

O'Hara o zaman yaşadığı duygu durumunu şöyle anlattı: “Yaramazlık yaptığı için onu tavan arasında uyuması için üst kata sürüklemek zorunda kaldığım sahnede, aile hakkında konuşuyor ve ben de 'Yarın sabah uyansan ve başına bir şey gelse çok üzülürdün' diyorum. O da 'Hayır, yapmazdım' diyor. Benim de 'O zaman tekrar söyle, belki olur' demem gerekiyordu. Bunun beni ne kadar öldürdüğünü anlatamam. Bu güzel çocuğa bu kadar korkunç bir şey söylemeye dayanamadım."

Daha sonra esprili bir şekilde, "Elbette o zamanlar henüz anne değildim ve iki oğlumla ilgili olarak ağzımdan bu tür şeylerin çıkacağını bilmiyordum" diye ekledi.

O'Hara, samimi konuşmasında Evde Tek Başına filminin başarısını değerlendirdi ve bunu Culkin'in performansına bağladı: "Dünyanın her yerindeki ailelerin Evde Tek Başına'yı birlikte izlemeden ve sevmeden bir yıl geçirememesinin nedeni Macaulay Culkin'dir. Evet, çok mükemmel bir senaryosu ve harika bir yönetmeni vardı. Ama o küçük çocuğu bize olağanüstü bir maceraya çıkaran, Macaulay'ın Kevin McCallister rolündeki mükemmel performansıydı.”

Ve eski çocuk yıldıza şunları söyledi: “Gerçekten çok çalıştığını biliyorum, öyle yaptığını da biliyorum ama oyunculuğu dünyada yapılacak en doğal şeymiş gibi gösterdin. Sanki Kevin adındaki bu gerçek küçük çocuğu bir film yapmak için pusuya düşürmüşüz ve o da sırf eğlence olsun diye buna razı olmuş gibiydi.”

Kaynak: SÖZCÜ