Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette... AKP'lilerin asgari ücret için konuştuğu rakam belli oldu

Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var. Martta yapılacak yer seçimler öncesi seçim bölgelerinde dolaşan AKP'lilerin asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.

Gazete Pencere’nin haberine göre, AKP kurmayları, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET TUTARI

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

İşte asgari ücret artışında olası senaryolar:

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş, yüzde 60 zam gelirse ise 18 bin 243 lira 20 kuruş lira olacak.

Kaynak: cumhuriyet