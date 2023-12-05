3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivaline yoğun ilgi!

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali gerçekleştiriyor. Festivalde; Esperanto Cafe, Monte Air Cafe, Kings Landing Coffee, Sommario Coffee, Aboul Qahwaa, Rodopi Kahve, Afife Kahve, Disa Kahve, Esperro Coffee ve Kahve Gezegeni firmaları yer alıyor. Türk Kahvesi Festivali, saat 21.30’a kadar vatandaşları İzmit Belediye Meydanı’nda bekliyor.

‘6 ASIRLIK HATIR: TÜRK KAHVESİ SERGİSİ’

Festivalin 2. etkinliği olan ‘6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’ Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü 18.00’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. Türk Kahvesi Festivaline bütün vatandaşlar davetli.