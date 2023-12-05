AKP'li Sibel Gönül’ün oğlu Buğra Gönül konuştu: Ailem olumlu karşıladı

Bugün siyasete bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı, partinin kurucu Kadın Kolları İl Başkanlığını yapan, Kocaeli eski Milletvekili ve AKP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Azize Sibel Gönül’ün oğlu Buğra Gönül, CHP Kartepe İlçe Örgütüne giderek Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusu yaptı.
AKP’DEN BİR DENEMEM OLMADI
Konuya ilişkin gazetemize konuşan Buğra Gönül açıklamasında; “Zaten istediğim aklımda olan bir durumdu. Hem mimar olmam hem de Maşukiyeli olmam sebebiyle Kartepe’den aday adayı oldum. Önceden bir siyasi parti üyeliğim yok. Bir siyaset geçmişim de olmadı. Ailem durumu saygılı ve olumlu karşıladı, desteklediler beni. “ifadelerini kullanan Gönül AKP’de siyaset deneyip denemediğini sorduğumuzda ise “AKP’den bir denemem olmadı, kendi fikrim doğrultusunda tercih yaptım.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.