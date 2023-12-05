Aras Kargo Gölcük Şubesi mağdur ediyor!

Son zamanlarda kargo şirketleriyle ilgili şikayetlerin sayısı arttı. Bu kez de Aras Kargo’nun Gölcük şubesi ile ilgili şikayetler geldi. Kapıda kredi kartı ile teslim koşulu olan gönderiler, adrese teslim edilmiyormuş. Teslimatların Gölcük şubeden alınması dayatılıyormuş. Aras Kargonun bu uygulamaya son vermesi, kredi kartı ile teslim koşulu olan teslimatların da kapıda teslim edilmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi istendi.