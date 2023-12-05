05 Ara 2023 - 14:38- Gündem G:

Aras Kargo Gölcük Şubesi mağdur ediyor!

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Aras Kargo Gölcük Şubesi mağdur ediyor! mask

Son zamanlarda kargo şirketleriyle ilgili şikayetlerin sayısı arttı. Bu kez de Aras Kargo’nun Gölcük şubesi ile ilgili şikayetler geldi. Kapıda kredi kartı ile teslim koşulu olan gönderiler, adrese teslim edilmiyormuş. Teslimatların Gölcük şubeden alınması dayatılıyormuş. Aras Kargonun bu uygulamaya son vermesi, kredi kartı ile teslim koşulu olan teslimatların da kapıda teslim edilmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi istendi.  
# Aras Kargo, Aras Kargo Gölcük Şubesi

05 Ara 2023 - 14:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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