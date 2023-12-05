İYİ Parti Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İYİ Parti Körfez'de istifa eden meclis üyelerine dair açıklamada bulunarak başarılar diledi. İşte o açıklama: "İYİ Parti Körfez eski belediye Meclis üyeleri; Ender Oğuz, Fevzi Canbaz, Arif Ersoy sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Bugüne kadar partimiz adına yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar dileriz. "
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İYİ Parti'den istifalara dair açıklama:"Başarılar dileriz"
İYİ Parti Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İYİ Parti Körfez'de istifa eden meclis üyelerine dair açıklamada bulunarak başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.