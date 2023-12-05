İYİ Parti'den istifalara dair açıklama:"Başarılar dileriz"

İYİ Parti Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İYİ Parti Körfez'de istifa eden meclis üyelerine dair açıklamada bulunarak başarılar diledi. İşte o açıklama: "İYİ Parti Körfez eski belediye Meclis üyeleri; Ender Oğuz, Fevzi Canbaz, Arif Ersoy sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Bugüne kadar partimiz adına yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar dileriz. "