SEDAŞ'tan elektrik kesintilerine dair açıklama! Başiskeleliler isyan etmişti!

"Başiskeleliler elektrik kesintilerine isyan etti!" adlı haberimizin ardından SEDAŞ'tan bir açıklama geldi. SEDAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Haberinizde geçen Başiskele İlçesi, Yeniköy bölgesinde yaşanan kesintileri minimize etmek amacıyla bölgede yatırım programı çerçevesinde projeler tasarlanmış ve aciliyet durumlarına göre önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu planlanan projelerin 2024 yılında tamamlanmasıyla birlikte kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtım hizmeti için bölgenin ana besleme hatlarında ciddi bir iyileşme sağlanacaktır. Ayrıca Yeniköy ve beraberinde gelişmekte olan Sepetlipınar bölgesinin elektrik şebekesinin yenileme çalışması da gelecek yıl tamamlanmış olacaktır. Böylece Yeniköy ve Sepetlipınar bölgelerindeki enerji talep artışlarının sürecinde oluşması muhtemel şikayetlerin önüne geçileceğini hedeflediğimizi bilmenizi isteriz. Bahse konu bölgelerin gelişim noktalarında; trafo ilavesi, kesit artışı, ilave şebeke vb. türdeki ilave güç ihtiyaçlarının, Bağlantı Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde tesis çalışmaları ile devam ettiğini bilgilerinize sunarız.

Müşterilerimizin güvenliği ve enerji ihtiyacının karşılanması için zorunlu olan çalışmalarımız, daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunma amacı taşımaktadır. SEDAŞ olarak Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki 2 milyonu aşkın müşterimizin memnuniyetinin önceliğimiz olduğunun bilinmesini bilgilerinize sunar, kamuoyunun bilgilendirmesi hususunda vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ederiz."