Güner Çiçekli istifa etti

Geçtiğimiz ay İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Güner Çiçekli, bugün de partisinden istifa ettiğini duyurdu. 6 yıldır hizmet verdiği partisinden istifa ettiğini Çiçekli, şu sözlerle duyurdu; “Değerli Dostlar; İYİ Partiden istifa etmiş bulunmaktayım. Vatana Hizmet uğruna 6 yıldır iyi parti saflarında mücadele verdik. Bu mücadele de yanımızda olan, birlikte mücadele veren, bizlere umut bağlayan tüm seçmenlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İl yönetimde beraber görev yaptığım Başta Merhum İl Başkanımız Şanbaz Yıldız 've yönetim kurulu arkadaşlarıma, tüm ilce teşkilatlarında görev yapan vatan sevdalısı emekçi kardeşlerime, bize kapılarını açan Sivil toplum kuruluşlarına vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmet verdiğim zaman zarfında bizlere destek veren herkese minnettarım.”