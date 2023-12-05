Nilay Merttürk, Kartepe Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu açıkladı

Önceki dönem CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe İlçe Başkanlığı’na gelerek, adaylık başvurusunu CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve ilçe yönetimine teslim etti. Merttürk’ü adaylık başvurusu sırasında eşi Hakan Merttürk yalnız bırakmadı.
“SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ YILDONÜMÜNDE YOLA ÇIKMANIN ONURU İLE…”
Merttürk açıklamasında; “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının yıl dönümünde böylesine güzel ve onurlu bir yola çıkmak benim için oldukça kıymetli. Laik, demokratik ve özgür yarınların biz kadınların ellerinde yükseleceğine olan inancım ile ‘Kadının kurtuluş devrimini’ gerçekleştiren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle anıyor açtığı yolda emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğime olan andımla, Kartepe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusunda bulunuyorum” dedi.
“ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN”
Merttürk; "Baba ocağımızdan, evimizden, “Evet, hazırız, hem de çok hazırız haydi Bismillah” diyerek çıkıyoruz yola. İkiden bir olmak, birden biz olmak, hep birlikte Kartepe olmak için sıvıyoruz kollarımızı. “Kazanacağız” diyoruz çünkü bizimkisi bir hak mücadelesi. Bu mücadelede varlığınız, desteğiniz bana sorumluklar verdiği kadar, büyük bir mutluluk ve güç de veriyor. Sağ olun, var olun. Her birinize ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.