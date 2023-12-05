Derince’nin yüzü kupada da gülmedi: 3-1

VEDA ETTİ

Belediye Derincespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile mücadele etti. İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Belediye Derincespor 3-1 kaybetti. Fatih Karagümrük’ün gollerini, Dresevic, Furkan Şeker ve Serdar Dursun kaydederken, Belediye Derince’nin tek golünü penaltıdan Okan Baydemir kaydetti. Derince, aldığı bu skor ile Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 BELEDİYE DERİNCESPOR

STAT: İstanbul Olimpiyat Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay** Yusuf Susuz** Onur Gülter**

SARI KART: 47’ Adnan Uğur, 48’ Taha Aydınlı, 53’ Hüseyin Karabey, 79’ Murat Arda Ayhan

GOLLER: 19’ Dresevic, 37’ Furkan Şeker, 49 Serdar Dursun, 63’ Okan Baydemir

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Beklevic** Nazım Sangare** Salih Dursun** ( Levent Mercan*) Dresevic*** Emir Tintiş** Sturaro** ( Lawrence*) Rohden** ( Samed Onur*) Adnan Uğur** ( Kerem Kesgin*) Paoletti** Lasagna** Serdar Dursun***( Darri*)

YEDEKLER: Emre Bilgin, Veseli, Güven Yalçın, Shukurow, Mendes

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçan* Alpay Çelebi* Furkan Şeker** ( Okan Baydemir*) Volkan Altınsoy** Hüseyin Karabey* Alperen Pak* Oğuz Kocabal * (Murat Arda Ayhan*) Tuğkan Kamışoğlu* (Taha Aydınlı*)Canberk Özdemir ** Erdi Can Şehit*( Ali Gümdoğdu*) Eren Bayraktar* ( Ünal Durmuşhan*)

YEDEKLER: Hüseyin Yılmaz, Yusuf Cebeci, Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Melik Derin