Derince’nin yüzü kupada da gülmedi: 3-1

VEDA ETTİ
Belediye Derincespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile mücadele etti. İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Belediye Derincespor 3-1 kaybetti. Fatih Karagümrük’ün gollerini, Dresevic, Furkan Şeker ve Serdar Dursun kaydederken, Belediye Derince’nin tek golünü penaltıdan Okan Baydemir kaydetti. Derince, aldığı bu skor ile Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.
FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 BELEDİYE DERİNCESPOR
STAT: İstanbul Olimpiyat Stadyumu
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay** Yusuf Susuz** Onur Gülter**
SARI KART: 47’ Adnan Uğur, 48’ Taha Aydınlı, 53’ Hüseyin Karabey, 79’ Murat Arda Ayhan
GOLLER: 19’ Dresevic, 37’ Furkan Şeker, 49 Serdar Dursun, 63’ Okan Baydemir
FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Beklevic** Nazım Sangare** Salih Dursun** ( Levent Mercan*) Dresevic*** Emir Tintiş** Sturaro** ( Lawrence*) Rohden** ( Samed Onur*) Adnan Uğur** ( Kerem Kesgin*) Paoletti** Lasagna** Serdar Dursun***( Darri*)
YEDEKLER: Emre Bilgin, Veseli, Güven Yalçın, Shukurow, Mendes
BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçan* Alpay Çelebi* Furkan Şeker** ( Okan Baydemir*) Volkan Altınsoy** Hüseyin Karabey* Alperen Pak* Oğuz Kocabal * (Murat Arda Ayhan*) Tuğkan Kamışoğlu* (Taha Aydınlı*)Canberk Özdemir ** Erdi Can Şehit*( Ali Gümdoğdu*) Eren Bayraktar* ( Ünal Durmuşhan*)
YEDEKLER: Hüseyin Yılmaz, Yusuf Cebeci, Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Melik Derin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.