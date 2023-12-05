- Spor

Derince’nin yüzü kupada da gülmedi: 3-1

TFF 2. Lig’de şehrimizi temsil eden Belediye Derincespor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bir araya geldi. Temsilcimiz sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Derince’nin yüzü kupada da gülmedi: 3-1 mask

VEDA ETTİ

Belediye Derincespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile mücadele etti. İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Belediye Derincespor 3-1 kaybetti. Fatih Karagümrük’ün gollerini, Dresevic, Furkan Şeker ve Serdar Dursun kaydederken, Belediye Derince’nin tek golünü penaltıdan Okan Baydemir kaydetti. Derince, aldığı bu skor ile Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 BELEDİYE DERİNCESPOR

STAT: İstanbul Olimpiyat Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay** Yusuf Susuz** Onur Gülter**

SARI KART: 47’ Adnan Uğur, 48’ Taha Aydınlı, 53’ Hüseyin Karabey, 79’ Murat Arda Ayhan

GOLLER: 19’ Dresevic, 37’ Furkan Şeker, 49 Serdar Dursun, 63’ Okan Baydemir

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Beklevic** Nazım Sangare** Salih Dursun** ( Levent Mercan*) Dresevic*** Emir Tintiş** Sturaro** ( Lawrence*) Rohden** ( Samed Onur*) Adnan Uğur** ( Kerem Kesgin*) Paoletti** Lasagna** Serdar Dursun***( Darri*)

YEDEKLER: Emre Bilgin, Veseli, Güven Yalçın, Shukurow, Mendes

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçan* Alpay Çelebi* Furkan Şeker** ( Okan Baydemir*) Volkan Altınsoy** Hüseyin Karabey* Alperen Pak* Oğuz Kocabal * (Murat Arda Ayhan*) Tuğkan Kamışoğlu* (Taha Aydınlı*)Canberk Özdemir ** Erdi Can Şehit*( Ali Gümdoğdu*) Eren Bayraktar* ( Ünal Durmuşhan*)

YEDEKLER: Hüseyin Yılmaz, Yusuf Cebeci, Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Melik Derin

# Belediye Derincespor, Fatih Karagümrük, türkiye, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası

05 Ara 2023 - 15:42 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL