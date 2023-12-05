İzmit Belediyesinin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri kadınların yoğun ilgisiyle sürüyor 

İzmitli kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam adına yürüyüş etkinliklerini sürdürüyor. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu. Yürüyüş öncesi doğum iznine çıkan Elif Çelik hocaya çiçek takdim edildi.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER
İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Katılımcılar organizasyondan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.