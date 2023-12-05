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İzmit Belediyesinin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri kadınların yoğun ilgisiyle sürüyor 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, bu hafta da SEKA Park’ta devam etti

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İzmit Belediyesinin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri kadınların yoğun ilgisiyle sürüyor  mask
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İzmitli kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam adına yürüyüş etkinliklerini sürdürüyor. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu. Yürüyüş öncesi doğum iznine çıkan Elif Çelik hocaya çiçek takdim edildi.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Katılımcılar organizasyondan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ettiler.
# İzmit belediyesi, açık, Fatma Kaplan Hürriyet

05 Ara 2023 - 15:46 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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