İçeriği yazmayan gündem maddeleri 15 dakikada oylandı

İzmit Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün saat 15.00'da Belsa Plaza Belediye Binasında gerçekleştirildi. Meclise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in il dışında olması nedeniyle meclis başkanlığını Çetin Sarıca yaptı. 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste 20 gündem maddesi detay verilmeden oylanarak karara bağlandı. Daha önce İzmit Belediyesinin sitesinde yayınlanan gündem maddelerinin bir süredir sadece konu başlıkları olarak yazılması dikkat çekti.

"HÜRRİYET'İ MECLİSTE GÖREMİYORUZ"

Mecliste söz alan AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü: "İki senedir İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i mecliste göremiyoruz. Size yetki verdiyse bunu görmek istiyoruz. Belediye başkanını çalışanlar görmüyor. Belediye başkanı istifa etti de bizim haberimiz mi yok?" dedi. Ünlü'ye yanıt veren Çetin Sarıca: "Belediye başkanı vekalet bırakınca tüm belediyelerde uygulandığı gibi sıkıntısız vekalet alan kişi meclisi yönetir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok" diyerek yanıt verdi.

"KIRIKKALELİ OLMASI TESADÜF MÜ?"

Meclise soru önergesi sunan AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü: "Basından takip ettiğimiz kadarıyla İzmit belediyesinden sürekli ihale alan kişinin başkanın yeğeni olmadığı ifade edilmişti. Açıklamanızda sadece başkanın yeğeni olmadığı söyleniyor. Peki bu kişi kimdir Kırıkkaleli olması tesadüf mü?" dedi.