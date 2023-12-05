İzmit Belediyesi, Çayırköy yollarını konforla buluşturuyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallelere, kentin dört bir yanına hizmet götürerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturuyor. Zamanla deforme olan yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi’nde asfalt yama çalışmalarına da devam ediyor.
KISA SÜREDE TAMLANACAK
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında yaklaşık 100 tonluk asfalt yama çalışması gerçekleştirecek. Titizlikle yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yenilenen yollar vatandaşların kullanımına sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.