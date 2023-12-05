CHP'liler, Körfez Belediyesi'ne sayıştay raporunu sordu

Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sevgi Yaman, Körfez Belediyesi'ne 2022 sayıştay raporuna ilişkin bazı sorular yöneltti. Yaman'ın önergesinde şu ifadeler yer aldı: "Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sevgi Yaman, Körfez Belediyesi'ne 2022 sayıştay raporuna ilişkin bazı sorular yöneltti.Öncelikle Dünya Kadın Hakları Günü olması dolayısıyla tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum. Ve bundan 89 yıl önce bugün tüm Avrupa ülkeleri henüz bu hakkı tanımamışken kadına seçme ve seçilme hakkını kazandırarak tüm dünyaya örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

Yine geride bıraktığımız 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla şiddet görerek hayatını kaybetmiş tüm kadın dostlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.

Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde Körfez Belediyesi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayıştay Başkanlığı resmi sayfasında yayınlanmıştır. Az önce kadınlarla ilgili 3 önemli günden bahsettim. Kadınların yaşadığı sıkıntılarla ilgili çözüm bulma noktasında ülkemizin zayıf kaldığı bir gerçektir. Daha önce bizlerinde yazılı olarak önergesini verdiğimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’na istinaden “belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddenin a bendine göre; “büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır” ibaresini esas alarak talep ettiğimiz kadınlar ve çocuklar için açılması zorunlu konukevinin Sayıştay Raporunda açılmadığı belirtilmiştir. Kadınlar ve çocuklar için açılacak olan konukevinin söylediğiniz gibi bakım ve onarımı 4,5 yıldır bitmemiş midir? Konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz?

Yine Sayıştay Raporu bulgu 26’da işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili mevzuata aykırı hususların bulunmasından bahsedilmiştir. Körfez Belediyesinin Sayıştay Raporu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şöyle denmektedir; “iş yeri ruhsatını belediyemizden değil de farklı kurumlardan alan işyerleri belediyemize de beyanda bulunmadıkları için Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilememiş olup, eksiklik tespitinden sonra hemen sisteme dahil edilme çalışmaları başlatılmıştır. Gerek ruhsatsız yerler gerekse de Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili eksikliklerde ivedi olarak giderilmeye başlanmıştır.” CHP meclis grubu olarak sormak istiyoruz işyeri açma ve çalışma ruhsatı bahsedildiği üzere hangi farklı kurumlardan verilmiştir? Bu kurumlar nelerdir?

Yine bulgu 3’de belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların kayıtlara alınmaması ve kayıtlarda yer alan bazı taşınmazların tapu kayıtlarında farklı görünmesinden bahsedilmiştir. Yapılan incelemede, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında mülkiyeti Belediye adına tescil edilmiş olan ancak Kurumun taşınmaz yönetiminden sorumlu olan Emlak İstimlak Müdürlüğü kayıtlarında yer almayan 76 adet taşınmazın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı Kanuna göre Hereke ve Kirazlıyalı Belediyelerinin tüzel kişilikleri sona ermiş ve bu belediyeleri ait her türlü taşınmazın Körfez Belediyesi uhdesine geçmesine rağmen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında Hereke ve Kirazlıyalı Belediyelerine ait 6 adet taşınmaz kaydının olduğu belirlenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları ile kurum kayıtlarında farklılık arz eden 6 adet taşınmaza ilişkin durumu idarenin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirip tüzel kişiliği sona eren belediyeler uhdesinde gözüken taşınmazların tapu kayıtlarından terkin işlemlerinin yaptırılıp, ilgili taşınmazların Körfez Belediyesi adına tescil edilmesinin yapılması gerekir.” denmektedir. Bu taşınmaz kayıtlarıyla alakalı yapılan veya yapılacak olan düzeltmelerle birlikte belediyemize ait güncel olarak toplam kaç adet taşınmazının olduğu CHP Meclis Grubu olarak tarafımıza yazılı olarak bildirilmek üzere soru önergemizin Başkanlık Makamına havalesini arz ederim."