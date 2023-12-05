Ayıplı tamire tazminat hakkı

Ticaret Bakanlığı, otomobil tamiriyle uğraşan esnafa yönelik meslek kılavuzu hazırladı. Kılavuzda, “Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhal tüketiciye iade edilir” denildi. Kılavuzda, tamiratın yeniden yapılmasının gerektiği hallerde, bu sürenin 30 iş gününü geçemeyeceği vurgulandı. Otomobil onarımında doğrudan ürün satışı yapılmamasına karşın, değişim ya da onarım gerektiren parçaların esnaf tarafından tedarik edilerek ve müşteriye sunulduğu belirtilen kılavuzda, araca takılan parçanın ayıplı olması halinde de sözleşmeden dönme, indirim ve ücretsiz onarım hakkı olduğu bildirildi.

GÜVEN SORUNU OLUŞUYOR

Araç tamiri sektörünün avantajlı ve dezavantajlı noktalarına işaret edilen kılavuzda, tamirciliğin genç yaşta yüksek kazanç ve çok sayıda müşteri vaadettiği belirtildi. Farklı işletmelerin, müşterilere verdiği tamir fiyatları arasında büyük farklar oluşabildiği ifade edilen kılavuzda, bunun da müşterilerde güven sorununa neden olduğu vurgulandı.Kılavuzda, yeni model araçlarda yaşanan arızaların tespit edilmesine yönelik eğitim ve tecrübe eksikliği, tamircilerin kullandığı test cihazlarının arıza tespitinde ancak yüzde 60-70 doğruluk imkanı vermesi de sektördeki zayıf yönler olarak gösterildi.

Kaynak: milliyet