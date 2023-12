Gölcük'te kadınların seçme ve seçilme hakkı kutlandı

Gölcük’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yılı törenle kutlandı. Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve kadınlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, " Türkiye, dünyada kadınlara bu hakkı veren ilk devletlerin başında gelmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya’daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Kadınlar seçilme hakkına Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952 ve İsviçre’de ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden, bugüne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde fedakarlıkların en yücesini yapmıştır" dedi.

Anadolu kadınlarının tarihteki önemine değinen Sezer, "Kuşakların yetişmesinde büyük rol üstlenen kadınlarımızın, hayatın her alanında yer aldıkları gibi, seçme ve seçilme hakkı vasıtasıyla siyasetin de içinde yer almaları, ülkenin yönetimi ve geleceği hakkında söz sahibi olmaları en doğal haklarıdır. Bu vesileyle sevgi, şefkat, merhamet ve fedakarlığın simgesi tüm kadınlarımızın; Dünya Kadın Hakları Günü’nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 89.yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tören alanında bulunan kadınlara karanfil hediye etti.