10 bin yeni polis alımı ile ilgili tüm detaylar: Maaş ve şartlar

10 bin yeni polis memuru alımı yapılacağı bildirildi. Peki polislik alımlarında aranan şartlar neler? Polis maaşı ne kadar? İşte detaylar...

Polis Başvuru Şartları Neler?

Polis olmak isteyen adaylardan aranan şartlar şu şekildedir:

• T.C. vatandaşı olmak,

• Lisans, önlisans mezunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• KPSS'de belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

• 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.



Ayrıca şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için belirlenen özel şartları taşıyan adaylar da başvuruda bulunabilirler. Başvuruların geçerli olması için tüm şartların eksiksiz yerine getirilmesi önemlidir.

Polis Maaşı Ne Kadar Olacak?

Alımı kazanan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde (POMEM) eğitim sürecine başlayacak ve süreci başarıyla tamamlayanlar çeşitli bölgelerde göreve atanacak. Göreve başlayacak polisler, 30 bin TL maaşla görev yapacak. Bu, halihazırda görev yapan polis memurları için uygulanan maaşın üzerinde bir rakam.

Mevcut maaşlara enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da eklenecek. Buna göre başkomiser maaşı 46 bin 540,98 TL'ye, polis memuru maaşı ise 42 bin 117,41 TL'ye çıkacak.

Bakan Yerlikaya, detayların en kısa sürede açıklanacağını belirterek, memur adaylarına başarılar diledi. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adayların belirlenen şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.