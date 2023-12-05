CHP’den Büyükşehir’e sürpriz aday!

CHP’de başvuruların son dakikalarında dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Partinin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve Murat Karayalçın’ın genel başkanlığında kurulan SHP’nin Kocaeli’deki il başkanlığını yürüten ve sonrasında genel başkanı ile birlikte CHP’ye katılan Keramettin Gençtürk, partiden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

DOSYASINI SARI ALDI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesinin kurucu başkanı da olan Gençtürk, dün akşam saatlerinde beraberindeki kalabalık bir destekçi grubu ile il binasına gitti. Burada hazırladığı başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Bülent Sarı’ya teslim eden Gençtürk, destekçilerine başvurusu sırasında kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. İl başkanı Sarı da Keramettin Gençtürk’ün aday adaylığının hayırlı olmasını diledi.

GENÇTÜRK KİMDİR?

SHP kocaeli eski il başkanı, siyasetçi ve Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı. Yapıgüç anonim şirketi'nin yönetim kurulu başkanı. Mart 2014 yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayıdır. 1989 yılında Erdal İnönü’lü Shp'de Kocaeli il başkanlığı yaptığı dönemde 13 belediyeyi sosyal demokratlara kazandırmıştır.