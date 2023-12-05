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Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Demirören Haber Ajansı
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Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu mask

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. 

Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konuldu.
# engin polat, dilan polat, soruşturma, cumhuriyet

05 Ara 2023 - 19:07 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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