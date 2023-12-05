Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti’de, 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakın kurmayları arasında yer alan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği iddiası ile başlayan tartışma ihraçla sonuçlandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz ay Dikbayır’ın “kesin ihraç” istemiyle disipline sevkini istemişti.
22 Kasım'da İYİ Parti, Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar veriliğini duyurdu.
İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun Dikbayır ile ilgili bugün ihraç kararı verdiği öğrenildi. İhraç gerekçesinin medya aracılığıyla partiyi yıpratmak olduğu belirtildi.
Dikbayır, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Dikbayır aynı zamanda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
M.Murtaza Yekayak - İYİ Parti biz Ülkücüleri çok üzdü 2015 den beri MHP den ayrılıp İYİ Partiye oy vermiştim şimdi asla vermem çünkü umduğumuz İYİ Parti bu değil asla ayağına sıktı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.