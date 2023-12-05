Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti’de, 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakın kurmayları arasında yer alan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği iddiası ile başlayan tartışma ihraçla sonuçlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz ay Dikbayır’ın “kesin ihraç” istemiyle disipline sevkini istemişti.

22 Kasım'da İYİ Parti, Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar veriliğini duyurdu.

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun Dikbayır ile ilgili bugün ihraç kararı verdiği öğrenildi. İhraç gerekçesinin medya aracılığıyla partiyi yıpratmak olduğu belirtildi.

Dikbayır, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dikbayır aynı zamanda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu.