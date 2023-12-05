Eşini öldüren Emel'e 21 yıl hapis cezası

Denizli’nin Pamukkale ilçesinede 27 Mart 2023 gecesi bir ihbarı değerlendiren polis, olay yerinde Barış Selahattin Ener’in cesedi ile karşılaştı.

Yapılan otopside Barış Selahattin Ener’in iki ana damarının ve akciğerinin zarar gördüğü, ölümünün de bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.

Olayın ardından eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emel Ener hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tahrik indirimleri ile meşru müdafaa hükümlerinin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesi istendi.

"DÖVEBİLME RAHATLIĞI VARDI"

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Emel Ener, öldürülen Barış Selahattin Ener’in yakınları, sanık yakınları ve her iki tarafın avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında elde edilen delillerle suçun sabit olduğunu, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ölenin yakınları ise sanığın suçu tasarlayarak işlediğini ileri sürdü.

Savunma yapan sanık Emel Ener, olay günü evden çıkmak istediğini söyleyerek, “Defalarca şiddet gördüm. Psikolojik baskı gördüm. Eşim alkol tedavisi görüyordu. Sevdiğim için onunla evlenmiştim. Onun için İstanbul’da işimi bırakıp Denizli’ye yerleştim. Defalarca şikâyetçi oldum. Uzaklaştırma kararı alınmadığı için beni dövebilme rahatlığı vardı” diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin kendini savunurken olayın meydana geldiğini belirterek beraatini talep etti.

"HERKES KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIR"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Emel Ener, “O gece bıçağı çevirmeseydim ölmüş olacaktım. Canımı korumaya çalıştım. Kimse kendine doğru saplanmak üzere olan bir bıçak karışında savunmasız kalamaz. Herkes benim gibi kendini korumaya çalışır” dedi.

Mahkeme heyeti sanığa ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, cezasını 21 yıl hapse indirdi. Sanığa, olay sonrasında sağlık ekiplerini aramak yerine ailesini aradığı için takdiri indirim uygulanmadı.

Kaynak: sözcü