11'LER BELLİ OLDU!

ALANYA OBA STADYUMU - ANTALYA - ALANYA
5.12.2023 - 21:00
ALİ YILMAZ(Hakem)
ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET PEKMEZCİ(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)
İlk 11
1. HARUN TEKİN
3. ONUR ATASAYAR
32. MEHMET YILMAZ
2. ALİHAN KUBALAS
55. YUSUF ABDİOĞLU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
17. EMRE NEFİZ
45. MESUT CAN TUNALI
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
Yedekler
67. MEHMET ENES SARI
4. EMİR ORTAKAYA
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
77. OĞUZ CEYLAN
21. BEDİRHAN YILDIZ
20. MERT ÇÖLGEÇEN
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
İlk 11
35. YAVUZ AYGÜN
4. FURKAN BAYIR
7. EFECAN KARACA
8. LEROY JOHAN FER
18. PIONE SISTO IFOLO MAJILEIKWA
20. FATİH AKSOY
28. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
29. JURE BALKOVEC
33. ANDERSON OLIVEIRA SILVA
42. YUNUS BAHADIR
94. FLORENT HADERGJONAJ
Yedekler
99. YUSUF KARAGÖZ
2. NUNO MIGUEL REIS LIMA
5. FIDAN ALITI
9. SERGIO DUVAN CORDOVA LEZAMA
10. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
11. OĞUZ AYDIN
21. EMİRHAN ÇAVUŞ
26. EREN ALTINTAŞ
27. LOIDE ANTONIO AUGUSTO
88. YUSUF ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
FATİH TEKKE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.