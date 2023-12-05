05 Ara 2023 - 19:46- Spor

11'LER BELLİ OLDU!

Kocaelispor Ziraat Türkiye Türkiye Kupası’nda bu akşam saat 21.00'da Süper Lig ekibi Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçta 11'ler belli oldu.