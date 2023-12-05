Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde ailesiyle birlikte oturan Dündar Dursun Özkan’ın evinin önüne gelen husumetlileri otomobilin içerisinden tabancayla ateş açtı. Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dündar Dursun Özkan göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler olay yerine geldikleri araçla kaçarken, yaralanan Özkan ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Asayiş
Ailesiyle bahçede otururken silahlı saldırıya uğradı!
Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte evinin bahçesinde oturan Dündar Dursun Özkan (43), otomobile gelen husumetlileri tarafından yapılan silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.