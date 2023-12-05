- Asayiş

Ailesiyle bahçede otururken silahlı saldırıya uğradı!

Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte evinin bahçesinde oturan Dündar Dursun Özkan (43), otomobile gelen husumetlileri tarafından yapılan silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ailesiyle bahçede otururken silahlı saldırıya uğradı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde ailesiyle birlikte oturan Dündar Dursun Özkan’ın evinin önüne gelen husumetlileri otomobilin içerisinden tabancayla ateş açtı. Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dündar Dursun Özkan göğsüne isabet  eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler olay yerine geldikleri araçla kaçarken, yaralanan Özkan ihbar üzerine olay yerine çağrılan  sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve  tedavi altına alındı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
# sağlık

05 Ara 2023 - 20:10 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL