Ailesiyle bahçede otururken silahlı saldırıya uğradı!

Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde ailesiyle birlikte oturan Dündar Dursun Özkan’ın evinin önüne gelen husumetlileri otomobilin içerisinden tabancayla ateş açtı. Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dündar Dursun Özkan göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler olay yerine geldikleri araçla kaçarken, yaralanan Özkan ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.