Gölcüklü gazeteci, gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Ebru Küçükaydın ile Mustafa Akaydın evleniyor. 27. dönem CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Kocaeli'den milletvekili seçilememişti.. Küçükaydın, köşe yazısında, “Öncelikli olarak köşe yazımda özel hayatımla ilgili siz okuyucularımla paylaşımda bulunmak zorunda kaldığım için affınıza sığınıyorum. İlk ve son olacak özel hayatımla ilgili bu yazının sebebi Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, 2 dönem CHP Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Akaydın ile hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik” ifadelerine yer verdi. Düğün tarihiyle detaylar ise paylaşılmadı.
05 Ara 2023 - 21:01- Yaşam Güncelleme:
Gölcüklü gazeteci Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ile evleniyor
Gölcüklü gazeteci, gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni, 27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Başkanı Mustafa Akaydın ile evleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.