Gölcüklü gazeteci Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ile evleniyor

Gölcüklü gazeteci, gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Ebru Küçükaydın ile Mustafa Akaydın evleniyor. 27. dönem CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Kocaeli'den milletvekili seçilememişti.. Küçükaydın, köşe yazısında, “Öncelikli olarak köşe yazımda özel hayatımla ilgili siz okuyucularımla paylaşımda bulunmak zorunda kaldığım için affınıza sığınıyorum. İlk ve son olacak özel hayatımla ilgili bu yazının sebebi Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, 2 dönem CHP Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Akaydın ile hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik” ifadelerine yer verdi. Düğün tarihiyle detaylar ise paylaşılmadı.