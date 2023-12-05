05 Ara 2023 - 21:01- Yaşam G:

Gölcüklü gazeteci Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ile evleniyor

Gölcüklü gazeteci, gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni, 27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Başkanı Mustafa Akaydın ile evleniyor.

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Gölcüklü gazeteci Küçükaydın, Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ile evleniyor mask
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Gölcüklü gazeteci, gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Ebru Küçükaydın ile Mustafa Akaydın evleniyor. 27. dönem  CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Kocaeli'den milletvekili seçilememişti.. Küçükaydın, köşe yazısında, “Öncelikli olarak köşe yazımda özel hayatımla ilgili siz okuyucularımla paylaşımda bulunmak zorunda kaldığım için affınıza sığınıyorum. İlk ve son olacak özel hayatımla ilgili bu yazının sebebi Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, 2 dönem CHP Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Akaydın ile hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik” ifadelerine yer verdi. Düğün tarihiyle detaylar ise paylaşılmadı.
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05 Ara 2023 - 21:01 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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