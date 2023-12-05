05 Ara 2023 - 21:11- Siyaset G:

AKP'li eski başkandan imalı "Özgür birey paylaşımı"

Sibel Gönül'ün oğlunun CHP'den aday adayı olması sonrası AKP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir'den imalı bir paylaşım geldi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
AKP'li eski başkandan imalı "Özgür birey paylaşımı" mask
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AKP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden imali paylaşımda bulundu. Bugün kent siyasetine bomba gibi düşen AKP kurucularından, Kadın Kolları Başkanı, İzmit Belediye Başkan adayı olan Kocaeli eski Milletvekili Sibel Gönül’ün oğlunun Özgür Gönül'ün CHP Kartepe meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu Özdemir'in gündeminde. Sibel Gönül'ün CHP ğlunun kararına saygı duyduğunu açıklamasının ardından Baki Özdemir "Özgür bireyler yetiştirmeye devam !" paylaşımı yaparken peşine yaptığı başka bir paylaşımda "Peşinizden geldiği için; seçimden hemen sonra belediyenin kapısına koyulan gençler de 30 yaşındaydı."dedi
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05 Ara 2023 - 21:11 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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