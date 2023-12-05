41 bin TL ve silah çalan hırsız yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde 41 bin TL ve taşıma ruhsatlı tabanca çalındı. Konuya ilişkin iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.K., Eskişehir'de çalmış olduğu tabanca ve para ile yakalandı. Bugün ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.