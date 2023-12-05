- Asayiş

41 bin TL ve silah çalan hırsız yakalandı!

Başiskele ilçesinde iş yerinden 41 bin TL ve tabanca çalan şahıs, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
41 bin TL ve silah çalan hırsız yakalandı! mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde 41 bin TL ve taşıma ruhsatlı tabanca çalındı. Konuya ilişkin iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.K., Eskişehir'de çalmış olduğu tabanca ve para ile yakalandı. Bugün ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit, Başiskele, Para, tabanca

05 Ara 2023 - 21:15 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL