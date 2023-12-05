Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde 41 bin TL ve taşıma ruhsatlı tabanca çalındı. Konuya ilişkin iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.K., Eskişehir'de çalmış olduğu tabanca ve para ile yakalandı. Bugün ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
41 bin TL ve silah çalan hırsız yakalandı!
Başiskele ilçesinde iş yerinden 41 bin TL ve tabanca çalan şahıs, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.