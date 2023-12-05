Darıca Müftüsü'nden olaylı paylaşım!

Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, sosyal medya hesabından çeşitli fotoğraflarını paylaştı. Hacamat yaptırdığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan müftü, din adamları çevresinde eleştirildi. Mil-Diyanet Sen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİYANET’E ŞİKAYET ETTİLER

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Darıca ilçe müftüsünün din görevlilerine uyguladığı mobbing ve bir ilçe müftüsüne yakışmayacak Facebook paylaşımları nedeniyle Mil-Diyanet Sen olarak şikayetçi olmuş, konuyu DİB teftiş kuruluna taşımış idik. Yapılan soruşturma neticesinde ilçe müftüsüne Atama ve Yer Değiştirme Kurulu (AYK) tarafından bölge dışı yer değişikliği verilmiş, Darıca’dan daha küçük ve mütevazi bir ilçe olan Sinop Durağan’a atama kararı çıkmış idi.

İlçe müftüsü, atama kararını aylarca gözardı etmiş, ayrılış işlemini gerçekleştirmemiş, 7/24 Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı koridorlarında mesai yaparak verilen yer değişikliği cezasının iptali için çalışmıştır.

İddialara göre ‘Beni hiçbir güç Darıca’dan gönderemez, siyasette tanıdıklarım var, göreceksiniz bu cezayı iptal ettireceğim’ demiş ve gerçekten de tekrar toplanan Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, Darıca ilçe müftüsünün bölge dışı yer değişikliği kararını iptal ederek Darıca ilçe müftüsü olarak görevine devam etmesi yönünde karar vermiştir.

Peki, herhangi bir siyasi tanıdığı olmayan personelimiz ne yapacak? Onların suçu ne? Din görevlilerine verilen yer değişikliği cezaları ivedilikle tebliğ edilip uygulanırken; yukarıda örneğini verdiğimiz yer değişikliği kararları neden uygulanmamıştır.? Atama ve Yer Değiştirme Kurulu (AYK) hangi gerekçelerle daha önce verdiği kararını bozmuştur.

Yukarıda kaleme aldığım konuları Kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde detaylı bir şekilde anlatmış ve kendilerine: ‘Personelimizin teftişe ve adalete olan inancı ciddi anlamda zedelenmiştir, lütfen Diyanet İşleri Başkanlığı olarak adaleti ikame ediniz’ ifadesinde bulunmuştum.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

“Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim.” buyurmuştur.

Her iki konuya ilişkin yasal çerçevede yetkili makamlarda konunun takipçisi olacağımızı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ifade etmek isterim.”

İşte tartışma yaratan paylaşımlar: