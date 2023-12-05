KUPAYA "SAĞLAM" VEDA 0-1

CORENDON ALANYA:1- KOCAELİSPOR:0

STAT:ALANYA OBA STADYUMU - ANTALYA - ALANYA

HAKMELER: ALİ YILMAZ*, ŞENOL BEKTAŞ *, MEHMET PEKMEZCİ **, FERİDUN DALDAŞ(4. Hakem)

CORENDON ALANYA:

35. YAVUZ AYGÜN**

4. FURKAN BAYIR**

7. EFECAN KARACA**

8. LEROY JOHAN FER**

18. PIONE SISTO IFOLO **

20. FATİH AKSOY**

28. FERREIRA DE SOUZA**

(DK.73 9 CORDOVA **)

29. JURE BALKOVEC***

33. ANDERSON SILVA**

(Dk.73 10. JOAO NOVAIS**)

42. YUNUS BAHADIR**

(dk.46 11. OĞUZ AYDIN**)

94. HADERGJONAJ*

Yedekler

99. YUSUF KARAGÖZ

2. NUNO REIS LIMA

5. FIDAN ALITI

21. EMİRHAN ÇAVUŞ

26. EREN ALTINTAŞ

27. LOIDE AUGUSTO

88. YUSUF ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

FATİH TEKKE

KOCAELİSPOR:

1. HARUN TEKİN***

3. ONUR ATASAYAR**

32. MEHMET YILMAZ*

(Dk.46 77. OĞUZ CEYLAN**)

2. ALİHAN KUBALAS*

55. YUSUF ABDİOĞLU**

24. İBRAHİMA FOFANA**

(Dk.61 20. MERT ÇÖLGEÇEN***)

17. EMRE NEFİZ***

(dk.61 21. BEDİRHAN YILDIZ**)

45. MESUT CAN TUNALI**

7. CEM EKİNCİ**

11. ONIL KOUAKOU**

40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN**

(Dk.75 41 AMARAL **)

Yedekler

67. MEHMET ENES SARI

4. EMİR ORTAKAYA

41. REİS AMARAL

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

SARI KARTLAR: Efecan dk.53, Balkovez dk.59, Oğuz Ceylan dk.90 artı 1, Mert dk.90 artı 3

GOLLER: Balkovez dk.23

ERTUĞRUL LİGİ ‘SAĞLAM’A ALDI

KUPAYA” BAY BAY” DEDİ: 1-0

1.Lig’de ikinci sırada bulunan Ümraniye gazisi Kocaelispor, cumartesi günü Bandırma, ardından Bodrum ve sonra Sakarya ile ligde oynayacağı keskin virajda kupaya veda edecek bir takım sahaya süren Ertuğrul, ligi ‘Sağlam’a aldı…

Alanya’daki maçta 3 top direkte patladı, Belkovez, hakemin uyduruk faul kararıyla kazanılan serbest vuruşta ağları gördü. Kupa tamam, cumartesi ligde Bandırma’ya konuk olacağız. Zorlu virajı az hasarla atlatmak istiyoruz…

İLK 10 DAKİKA DURGUN GEÇTİ…

İlk 5 dakika her iki takım da birbirlerini yokladılar. Pozisyon üretemediler. 10. dakika geride kalırken iki takımın da ciddi mir atağı yoktu. 12.dakikada Sisto vurdu, Harun'da kaldı. 14.dakikada ilk atağı Alanya buldu. Anderson soldan ceza alanına girdi, Alihan müdahale etmedi, Harun çıktı, Anderson üzerinden aşırttı, sağ direk dibinden dışarı çıktı. dk.16 Balkovez soldan ortaladı, Loide kafayı vurdu, Harun çizgide bloke etti. 20 dakika geride kalırken Kocaelispor henüz atak geliştiremedi.

HAKEM FAUL UYDURDU, BALKOVEZ GOLÜ ATTI…

DK.23 Balkovez, hakemin uydurduğu serbest vuruşta ceza alanının hemen önünde sol tarafta vuruşu direkt kaleye gönderdi, Harun sadece izledi: 1-0. dk.33 Anderson hatalı topu kaptı ceza alanına girdi, Alihan son anda müdahale etti. dk.38 Sisko ceza alanı içerisinde topu ezdi Yusuf uzaklaştırdı. Dönen top kontra atak yarattı. Yusf Emre şutladı, avut. 39. dakikada ceza yayında Kocaelispor Emre Nefiz ile serbest vuruş kazandı. Yusuf Emle direkt kaleye gönderdi mermi gibi vurdu, top direkten döndü.40. dakikada Coacou yüzde yüzlük pozisyonda avuta attı. dk.41 Anderson soldan girdi vurdu, Harun çıkardı, Efecan tamamlamak istedi yine Harun bloke etti. dk.43 Emre Nefiz ortaladı. Cem Ekinci kafayı vurdu. Kaleci Yavuz yüzde yüz golü çeldi. dk.45 Anderson ceza yayından vurdu, top sol direkten dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Alanya üstünlüğüyle sona erdi.

OĞUZ CEYLAN GİRDİ…

Kocaelispor ikinci yarıya Oğuz Ceylan-Mehmet Yılmaz ikilisinin değişimiyle başladı. Dk.50 Oğuz Ceylan ceza yayına sokuldu vurdu, kaleci önledi. dk.64 Anderson vurdu kaleci Harun'dan döndü. Dk.67 Coucaou sakatlık geçirdi, ama devam etti. dk.79 Sağdan sert vuran Amaral avuta gönderdi. Dk.88 Harun Oğuz Aydın ve Cordova’nın vuruşunda inanılmaz refleksle gole izin vermedi.