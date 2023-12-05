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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun ilk gününde ev sahibi takımlar tur atladı.

İhlas Haber Ajansı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı mask

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. 5 Süper Lig ekibinin de mücadele ettiği bu turda, ev sahibi takımlar 5. tura yükselme başarısı gösterdi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor: 2-1
Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor: 3-1
Pendikspor - Isparta 32 Spor: 5-3
Antalyaspor - Kepez Spor: 6-1
Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
AlanyasporKocaelispor: 1-0
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05 Ara 2023 - 22:59 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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