05 Ara 2023 - 23:00- Spor G:

Sağlam doğruyu yaptı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Sağlam doğruyu yaptı mask

Ertuğrul Sağlam, az önce sona eren maçta Kocaelispor'un yedek takımını sahaya çıkarırken doğruyu yaptı.Bandırma deplasmanında, Bodrum iç saha maçında, Sakarya deplasmanında inanılmaz üç maçlık viraja giren Kocaelispor, ligde en ciddi rakipleriyle oynayacak ve aklar karalar beli olacak. Bu kupayı iki kez müzesine götüren ender takımlardan olan Kocaelispor., kendisine göre ilk turda veda etmiş oldu.
# Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam, oldu

05 Ara 2023 - 23:00 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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