SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|54066
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|KIRAÇ SK., SARI LALE, UFUKHAN SK.
|06.12.2023
|09:00
|17:00
|54266
|KOCAELİ
|İZMİT
|YASSIBAĞ
|TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|06.12.2023
|09:00
|17:00
|54289
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AYVAZPINARI, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAIYE, SENAİYE, SOFULAR, ŞİRİNKÖY, YUKARI
|1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370. SK., 4371. SK., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4378. SK., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 872. SK., 874. SK., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT CD., BAŞOĞLU CD., BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER CD., ZORLU CD.
|06.12.2023
|09:00
|17:00
|54316
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, BAĞDAT, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, PEKMEZCİ SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD.
|06.12.2023
|09:30
|17:00
|54369
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., HALK SK., MECİT SK., RUMELİ SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN SK.
|06.12.2023
|09:00
|17:00
|54410
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMAKÖY, OVACIK
|3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., FATİH, FATİH CD., GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., LALE SK., MEVLANA CD., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK.
|06.12.2023
|09:00
|15:00
|54416
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT
|ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, MEDENİYET CD., TANTAOĞLU CD.
|06.12.2023
|09:00
|14:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.