Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi.

KÜLTÜREL VE TURİSTLİK BİR TANITIM HAMLESİ

Margot Robbie'nin THY'nin yeni reklam yüzü olması, şirketin uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmek ve Avustralya rotasına dikkat çekmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu stratejik iş birliği kapsamında Margot Robbie'nin, Avustralya uçuşlarının öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Göbeklitepe gibi önemli turistik bölgeleri gezecek.

THY'nin bu hamlesi adece bir seyahat reklamı ötesinde kültürel ve turistik bir tanıtım hamlesi olarak da öne çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın sadece bir ulaşım şirketi olarak değil, aynı zamanda destinasyonları tanıtan bir marka olarak konumlanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.Margot Robbie son olarak rol aldığı, 'Barbie' filmiyle büyük beğeni toplamıştı.

Kaynak: yeniçağ