Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi. Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirledi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
06 Ara 2023 - 00:40- Asayiş Güncelleme:
Yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu, hastanede öldü
İzmit ilçesinde, yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.