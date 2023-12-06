Süleyman Soylu için kültür merkezi

Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP’li Düzce Belediyesi Ağa Mahallesi’nde temelini attığı kültür merkezine eski İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını verecek. Belediye, ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ için 3 milyon 689 bin lira harcayacak. Soylu’nun Bakan olduğu dönemde de bu merkez için 4 milyon lira ödenek çıkarılmıştı. Böylelikle merkezin maliyeti 8 milyon liraya yaklaşacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temeli atıldığında adı “Roman Kültür Evi” olan merkezin isminin “Süleyman Soylu Kültür Merkezi’” olarak değiştirileceğini açıkladı.
Başkan Faruk Özlü, Soylu’nun Bakanlık döneminde kültür evinin yapımı için 4 Milyon TL ödenek gönderdiğini belirtti ve “Bizim de şükran borçlu olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz var” dedi. Özlü, Sayın Bakanımız kabul etmedi ama buranın adını Roman kardeşlerimiz de istediği için Süleyman Soylu Kültür Evi yaptık. İsmi Roman kardeşlerimiz verdi’’ dedi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - Başka adam mı bulamadınız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.