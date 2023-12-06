- Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar ve euro güne nasıl başladı? mask

Dolar/TL, 28,92, euro/TL 31,24 seviyesinde hareket ediyor.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıkarken, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: NTV
# Dolar, AVRO, Para

06 Ara 2023 - 08:53 - Ekonomi

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