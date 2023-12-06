06 Ara 2023 - 08:55 - Ekonomi

Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolar seviyelerine geldi.