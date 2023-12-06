Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altının gramı, 5 Aralık Salı gününe yükselişle başlamasının ardından 1891 lira seviyesinden işlem gördü. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.878,82
1.879,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.006,11
3.072,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.022,94
2.023,18
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.024,44
12.251,54
YARIM ALTIN FİYATI
5.993,43
6.144,56
Kaynak: HABERTÜRK.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.