Vatandaşın satın alma gücünde yüzde 60’lık düşüş!

Erdoğan Süzer'in haberine göre; Temmuz ayında maaş ve aylıklara yapılan zamlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) çarşı pazarı yansıtmayan düşük enflasyonuyla bile buhar olup uçtu. Temmuzda memur ve emeklilere yüzde 25 zam yapılmış, 7 bin 500 lira aylık alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise zamsız bırakılmıştı. 5 aylık dönemde en düşük memur maaşının alım gücü 22 bin liradan 16 bin 463 liraya geriledi.

ÖĞRETMEN 6.171 LİRA KAYBETTİ

Memurun cebindeki maaşından 5 bin 541 lira eriyip gitti. En düşük emekli aylığının alım gücü 7 bin 500 liradan 6 bin 477 liraya geriledi. Asgari ücrete temmuz ayında yapılan zam 5 ayda eridi.

TÜİK, Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 33.66, yılın başından bu yana geçen 11 aylık dönemde de yüzde 60.09 oranında arttığını hesapladı.

TÜİK’in enflasyonu hesapladığı sepette halkın ömründe görmediği, kullanmadığı mallar da bulunuyor. Bu nedenle TÜİK’in enflasyonu halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor. Ancak TÜİK’in bu enflasyon hesabıyla bile maaşların alım gücü olağanüstü düzeylerde eridi. Örneğin öğretmenin maaşı temmuzda 24 bin 505 liraya yükseltilmişti. Aradan geçen 5 ayda öğretmenin aynı maaşının piyasadaki alım gücü 16 bin 463 liraya düşerek 6 bin 171 lira eridi. Aynı şekilde hemşirenin maaşındaki erime 6 bin 668 liraya, polisin maaşındaki erime de 7 bin 331 lirayı buldu. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücü de 2 bin 180 lira azalarak 8 bin 657 liradan 6 bin 477 liraya düştü.

Satın alma gücünde yüzde 60’lık düşüş

Bu yılın başından bu yana hiç zam yapılmayan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylığında ise 11 aylık dönemde yüzde 60.09 oranında reel kayıp yaşandı. 1 Ocak’ta 7 bin 500 lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü Kasım sonu itibariyle 2 bin 815 lira eriyerek 4 bin 685 liraya indi. Temmuzda ikinci bir zamla 11 bin 402 lira olan asgari ücretin alım gücü ise 2 bin 871 lira birden eridi. Asgari ücretin alım gücü 8 bin 531 lira seviyesine düştü.

Kaynak: SÖZCÜ