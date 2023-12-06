Polise yumruk attı, tutuklandı

Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları denetimlerde ters yönden seyreden M.G'nin kullandığı 34 DOH 997 plakalı tırı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla bir süre kaçtıktan sonra Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü girişinde yakalandı.
POLİSİN GÖZLÜĞÜ KIRILDI
Aracından inen sürücü M.G, görevli polis memuru E.Ş'ye yumruk attı. Gözlükleri kırılan ve yüzünden yaralanan E.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü M.G. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen sürücü M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.