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Başkan Aygün istişarelerini sürdürüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor

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HURİYE PAK VE FATİH OKULLARI

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Başkan Aygün, bir yandan projelerini hizmete sunmaya devam ederken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak üç görüşme daha gerçekleştirdi. İlk olarak Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu Müdürü Bilal Avcı, Müdür Yardımcısı Seval Gündoğdu, Okul Aile Birliği Başkanı Habibe Tüzer ve Başkan Yardımcısı Züleyha Eryılmaz Nagihan'ı konuk eden Başkan Aygün ardından Fatih Ortaokulu Müdürü Fazlı Cengiz ve okul aile birliği üyeleri ile bir araya geldi.

ALFA ETA-H HYPERLOOP TAKIMI

Eğitime dair ilçe genelinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği bu görüşmelerin ardından Başkan Aygün’ün konuğu Teknofest Hyperloop Geliştirme Yarışması Türkiye 2.si olan Gebze Teknik Üniversitesi Alfa ETA-H Hyperloop Takımı öğrencileri oldu. Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza atan öğrenciler İrem Lefkur, Zafer Küçükhüseyinoğlu, Beyza Duran, Nefise Altay’ı başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Sevgili öğrencilerimizi ve kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

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06 Ara 2023 - 09:05 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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